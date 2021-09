Zweedse golfer Broberg wint Dutch Open, Van Driel gedeeld vierde

De Zweedse golfer Kristoffer Broberg heeft het Dutch Open in Cromvoirt op zijn naam geschreven. De 35-jarige Scandinaviër had op de laatste dag op golfbaan Bernardus voldoende aan een rondje par (72 slagen) om zijn tweede titel op de Europese Tour veilig te stellen.

Broberg kwam uit op een totaal van 265 slagen. De Duitser Matthias Schmid eindigde op 3 slagen van de winnaar als tweede en de Spanjaard Alejandro Cañizares belandde met een score van 270 op de derde plaats.

Darius van Driel verzekerde zich van de gedeelde vierde plek in de eindstand. Met een slotronde van 69 slagen wist hij nog drie plaatsen te stijgen in het klassement. Met de Belg Thomas Detry sloot hij het toernooi in Brabant af met een score van 273 slagen. Voor Van Driel was het dit jaar zijn vijfde eindklassering in de top 10 van een evenement op de Europese Tour.

Broberg won bijna zes jaar geleden zijn eerste titel bij de BMW Masters. Die eindzege was goed voor een winstpremie van ruim 1 miljoen euro. Daarna moest de Zweed lang wachten op zijn tweede triomf op de Europese Tour. In Cromvoirt was hij eindelijk weer eens de beste. Hij streek in Brabant een bedrag van ongeveer 166.000 euro op.

61 slagen

Broberg sloeg zaterdag toe met een ronde van 61 slagen. Hij kon daardoor met een voorsprong van liefst acht slagen aan de laatste dag beginnen. Broberg had tijdens zijn vierde ronde echter moeite om zijn zenuwen in bedwang te houden. Hij begon nog wel met een birdie, maar liet daarna drie bogeys noteren. Dankzij een birdie op de zeventiende hole kon hij met een gerust zijn laatste hole spelen (par).

Van Driel liet in zijn stabiele vierde rondgang geen slagen liggen. Met drie birdies kon hij zijn positie in de rangschikking nog wat verbeteren. Hij hield aan de vierdaagse in Cromvoirt een bedrag van ongeveer 46.000 euro over.

Sven Maurits gebruikte 70 slagen voor zijn slotronde. Met een totaal van 280 slagen belandde hij keurig op de gedeelde 27e plaats. Rowin Caron, Philip Bootsma (beiden 38e met een score van 282), Mike Toorop (50e met 284), Lars van Meijel (58e met 285), Daan Huizing (69e met 288), Nordin van Tilburg (74e met 290) en Koen Kouwenaar (76e met 297) waren in het slotweekeinde voor eigen publiek eveneens nog actief.

Volledig scherm Sven Maurits in 2015. © Edmund Messerschmidt / Het Fotob