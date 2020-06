Zwarte coureur Wallace voelt zich winnaar Nascar-race na gevonden strop in pitbox

,,Ik had deze verdomde race ook echt moeten winnen, maar ik kwam brandstof tekort. De sterren stonden net niet allemaal gunstig, maar al met al voelt het alsof ik wel heb gewonnen vandaag", zei de 26-jarige coureur, die extra beveiliging kreeg op het circuit en wiens auto voor de race van top tot teen werd geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er niet mee was geknoeid.

De Amerikaanse federale recherche FBI doet onderzoek naar de strop die zondag werd aangetroffen in de pitbox van Wallace. De actie verwijst naar het lynchen van zwarten in het Amerikaanse verleden en werd veroordeeld als daad van racisme. Wallace is de enige zwarte coureur in de Nascar en hij sprak zich de afgelopen weken regelmatig uit tegen racisme en ongelijkheid, naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis.