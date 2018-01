Zware klus voor handballers op weg naar WK

De verliezer gaat naar de play-offs en treft daarin het Nederlands team van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson. Oranje won in de kwalificatie voor het WK vijf van de zes groepswedstrijden en is nu nog één stap verwijderd van een plek op de mondiale eindronde. De Nederlandse handballers staan al jaren in de schaduw van de vrouwen, die de aansluiting hebben gevonden met de wereldtop. De mannen deden slechts één keer mee aan het WK, in 1961.



,,We moeten de hoogste berg beklimmen om ons te plaatsen voor het WK'', zei Richardsson. ,,Als je de Mount Everest gaat beklimmen, moet je jezelf goed voorbereiden en in goede vorm zijn. Daar gaan wij ons nu op focussen. Het is een goed moment om ons te meten met de top. We kunnen zien hoe onze spelsystemen en filosofie werken tegen een van de beste teams van Europa. We blijven ons ontwikkelen richting het hoofddoel: het EK in 2020.''



Titelverdediger Frankrijk en de gastlanden Denemarken en Duitsland zijn vanuit Europa rechtstreeks geplaatst voor het WK 2019 en daar komt zondag de Europees kampioen bij. In de play-offs van komende zomer strijden achttien landen om negen tickets naar het WK.