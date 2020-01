Zware blessure BMX’er Van Gendt, Olympische Spelen worden race tegen klok

Tijdens een krachttraining schoot een handbotje uit de kom. Daardoor is schade ontstaan aan een aantal banden in zijn hand. Van Gendt (27) mist daardoor de start van het BMX-seizoen. ,,Een enorme tegenslag”, zegt de Brabander, die in juli voor de eerste keer wereldkampioen werd. ,,Ik ben momenteel in bloedvorm en was klaar voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Dat dit dan tijdens de laatste krachttraining in de voorbereiding gebeurt, is waardeloos.” Van Gendt verblijft momenteel in Australië, waar hij geopereerd is aan zijn hand.