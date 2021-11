Zwangere Nadine Broersen traint ‘zo goed mogelijk door’ met oog op Spelen in Parijs

Team Ranomi Kromowidjo­jo in quarantai­ne, Internatio­nal Swimming League niet in gevaar

Geen ambassadrice Ranomi Kromowidjojo vandaag bij de persconferentie van de International Swimming League in Eindhoven. Alle zwemmers van haar Team Iron zitten sinds gisteravond in quarantaine nadat twee atleten die afgelopen week aan de EK kortebaan in Rusland mee hebben gedaan een positieve coronatest inleverden.

10 november