Zwaargewicht Grol strandt bij rentree op judomat in tweede ronde

Henk Grol heeft weinig plezier beleefd aan zijn rentree op de judomat. Hij werd vandaag al in de tweede ronde van het wereldkampioenschap in de open klasse uitgeschakeld door de Wit-Rus Aljaksandr Vachaviak.

De 32-jarige Veendammer stond in Rio de Janeiro tijdens de Olympische Spelen voor het laatst op de mat, tot vandaag. Op de WK open klasse in Marokko won hij vanmorgen in de eerste ronde nog van de Libanees Nacif Elias, maar daarna bleek Vachaviak duidelijk te sterk.

Het was voor het eerst dat Grol uitkwam in het zwaargewicht. De judoka besloot enkele maanden geleden over te stappen naar een andere gewichtsklasse.

Met 2 bronzen plakken op zak (Spelen van 2008 en 2012) moest het in 2016 gebeuren in Rio. Daar moest het goud behaald worden in de klasse tot 100 kilogram. Grol stelde echter teleur en werd in de derde ronde uitgeschakeld.

Vervolgens had Grol even genoeg van het judo. Afgelopen mei, na een schouderoperatie te hebben ondergaan, trok hij zijn judopak weer aan. Ook switchte hij van klasse.