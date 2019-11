Zuid-Afrika verplettert Engeland en is wereldkampioen rugby

Engeland kwam die mentale klap niet meer te boven en was helemaal leeg. Zodoende kon Zuid-Afrika nog eenvoudig uitlopen naar een grotere uitslag. Ook Cheslin Kolbe maakte nog een try en daarmee was er helemaal geen ontkomen meer aan: Zuid-Afrika is voor de derde keer (na 1995 en 2007) wereldkampioen rugby en neemt die status over van Nieuw-Zeeland die de afgelopen twee WK's won. Handre Pollard was goed voor 22 van de 32 Zuid-Afrikaanse punten. Bij Engeland, dat Kyle Sinckler nadat hij even buiten bewustzijn was geweest zag afhaken, kwamen alle punten van Owen Farrell.



Zuid-Afrika komt met drie wereldtitels op gelijke hoogte met Nieuw-Zeeland dat eveneens drie keer wereldkampioen werd. De Zuid-Afrikanen namen twee keer minder deel omdat ze pas in 1995, na het afschaffen van de apartheid, welkom waren. Onder toeziend oog van toenmalig president Nelson Mandela werd de ploeg toen in eigen land meteen wereldkampioen door Nieuw-Zeeland te verslaan. Siya Kolisi mocht dit keer voor ruim 70.000 toeschouwers de Webb Ellis Cup in ontvangst nemen.



Engeland grijpt wederom naast de wereldtitel. Het is na 1991 en 2007 de derde keer dat de Engelsen een WK-finale verliezen.