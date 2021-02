Zoon Loekasjenko nieuwe voorzitter Wit-Russisch olympisch comité

De omstreden Alexander Loekasjenko was sinds 1997 voorzitter van het nationaal olympisch comité. In Wit-Rusland is het sinds zijn herverkiezing afgelopen zomer onrustig. De 66-jarige Loekasjenko won met 80 procent van de stemmen, maar volgens de oppositie is er op grote schaal gesjoemeld. Er zijn veel protesten en ook sporters lieten zich niet onbetuigd. Zij werden door de president als landverraders bestempeld.



Eind vorig jaar besliste het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Loekasjenko voorlopig te schorsen waardoor hij, zo lang die zaak niet behandeld is, niet welkom is bij olympische manifestaties. ,,Het IOC is tot de conclusie gekomen dat de huidige leiders in Wit-Rusland de atleten niet voldoende hebben beschermd tegen politieke discriminatie binnen het nationaal olympisch comité, de sportbonden en de sporten zelf”, verduidelijkte IOC-voorzitter Thomas Bach. Het IOC legde ook Loekasjenko’s zoon Viktor, toen nog in functie als vicevoorzitter, een schorsing op.