Zonderland vlak voor Tokio omgeven door twijfels: ‘Zelfs niet gaan schiet soms door mijn hoofd’

Door Rik Spekenbrink



Met een kopje thee en een nasale stem vertelde Zonderland donderdagmiddag op een perssessie van de turnbond eerlijk hoe hij ervoor staat. En dat is niet best, kon hij het ook niet mooier maken dan het is. ,,Het kan beter”, begon hij zijn verhaal, na eerst een diepe zucht. ,,Veel ups en downs, regelmatig tegenslagen. Ik ben gewoon vaker niet fit dan wel fit. Regelmatig ziek ook. Nu ben ik weer verkouden.”

De olympisch kampioen van Londen 2012, en drievoudig wereldkampioen, heeft nu niet het niveau om echt mee te doen op de rekstok in Tokio, zegt Zonderland. ,,Daarom schiet zelfs niet gaan soms door mijn hoofd.” Om snel daarna toe te voegen: ,,Nee, ik zal niet snel achterblijven. Het speelt natuurlijk mee dat dit de Olympische Spelen zijn. Een heel mooi toernooi aan het einde van mijn carrière. Ik heb nog het geloof dat ik boven mezelf uit kan stijgen. Maar het perspectief is anders. Als dat gebeurt, heb ik een kans om de finale te halen, dan dat ik nu kan denken aan een medaille. De finale halen zou al heel bijzonder zijn.”

Quote Als ik een paar jaar geleden was gestopt, had ik mezelf altijd afgevraagd of ik nog ergens een mooie titel had kunnen winnen Epke Zonderland

Ergens geeft het Zonderland rust, gek genoeg. ,,Dat het mooi is geweest, is op zich fijn om te weten. Als ik een paar jaar geleden was gestopt, had ik mezelf altijd afgevraagd of ik nog ergens een mooie titel had kunnen winnen.”

Voorheen kon hij trainen wat hij wil. ,,Maar: hoe ouder je wordt, hoe moeizamer dat gaat natuurlijk. Tot februari ging het goed, daarna niet meer. Het voelt alsof het lichaam op is. Ik loop tegen een muur op. Het zit ergens nog in me, dat weet ik. Maar het komt maar niet van de grond. Het moet de komende twee weken echt meezitten.”

Op zaterdag 24 juli, de dag na de openingsceremonie, is voor de mannelijke turners de kwalificatiewedstrijd in Tokio.

Volledig scherm Epke Zonderland met zijn gouden medaille die hij haalde op de Olympische Spelen in Londen. © ANP