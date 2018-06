Zonderland vierde bij eerste optreden sinds WK

FBK Games Toptijd Ghafoor op 400 meter, EK-limiet voor De Witte

18:05 Madiea Ghafoor heeft haar persoonlijk record op de 400 meter flink aangescherpt op de FBK Games in Hengelo. De Amsterdamse eindigde in de race als vierde in 51,60, ruim onder haar oude record van 52,15. Ze nadert het Nederlands record van Ester Goossens, die in 1998 een tijd van 51,35 liep.