Zonderland kan EK nog redden voor Nederlandse turners

Epke Zonderland is al vaker op grote turntoernooien de redder voor de Nederlandse equipe geweest. Zondag in de toestelfinales wacht de olympisch kampioen een schone taak. Als enige van de nationale ploeg overleefde hij in Glasgow de EK-kwalificatie.

Door Marcel Luyckx



Na een enerverende avondsessie viel Oranje net buiten de boot voor de teamfinale van zaterdag. Het vijftal Epke Zonderland, Bart Deurloo, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Bram Verhofstad zag het met lede ogen aan in de SSE Hydro. In de late middag had Nederland een score neergezet van 239.393 punten, op dat moment goed voor de eerste plaats. Maar ’s avonds kwamen nog twaalf landen in actie en niet de minste.



Oranje zakte naar positie negen, de beste acht teams gaan door naar de eindstrijd. Uiteindelijk kwam de formatie van bondscoach Bram van Bokhoven bijna twee punten tekort op Italië voor een herkansing op zaterdag. In turntermen is dat een wereld van verschil.

Teleurstelling

De eerste teamwedstrijd sinds de Olympische Spelen in Brazilië en tevens de eerste test voor de Spelen van Tokio in 2020 draaide voor Zonderland en de zijnen uit op een teleurstelling. Doelstelling was de top 5 in het landenklassement.



,,We hebben echt wel wat punten laten liggen'', stelde Zonderland, die op rek wel de beste score van de dag liet noteren en als favoriet doorgaat naar de toestelfinale. ,,Twee van de drie oefeningen op brug klopten niet. Mijn oefening is normaal een zekerheidje, maar ik verlies daar een punt.”

Zuur

Voor Van Bokhoven was de afloop zuur. ,,De kwaliteit van deze sporters is gewoon goed en als ze de finale uiteindelijk wel halen, kunnen ze ook echt wel hoog eindigen”, sprak de bondscoach direct na het optreden van de Nederlanders. Op dat moment hoopte hij nog op een herkansing in de eindstrijd. Die komt er nu pas tijdens de WK in oktober in Qatar. Daar moet Oranje in de top 24 eindigen om in de race te blijven voor een olympisch teamticket in Tokio. Dat moet voor deze talentvolle groep turners een hamerstuk zijn.



Zonderland kijkt intussen vol vertrouwen uit naar de toestelfinale. Hij beperkte zich in de kwalificatie tot een geslaagde combinatie van twee vluchtelementen en een losse Kolman. ,,Dit was wel een van mijn betere kwalificatieoefeningen die ik mij kan herinneren. Hier kan ik wel verder mee.” De D-score voor moeilijkheid denkt hij in de finale nog op te kunnen schroeven van 6.2 naar 6.8 door een extra vluchtelement toe te voegen aan zijn oefening. ,,Ik ga zeker voor een medaille.”