Zonderland en Wevers kunnen zich opmaken voor EK in Turkije

De KNGU is wel voornemens om een delegatie af te vaardigen naar het toernooi in Turkije. Onduidelijk is nog of Epke Zonderland van plan is zijn Europese rekstoktitel van Szczecin 2019 te verdedigen. Sowieso volgen er eerst nog in eigen land selectiewedstrijden. Dat geldt ook voor de vrouwen, die als team zeker zijn van een olympisch ticket. Ook voor Sanne Wevers geldt dat het nog niet duidelijk is of het EK in haar programma past.