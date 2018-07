Zonderland drie jaar na rekstokdrama terug op EK

De Friese rekspecialist richtte zich de afgelopen jaren op de Olympische Spelen van Rio en de WK in Montreal. Bovendien was hij in het voorjaar meestal nog druk met zijn studie medicijnen, die hij dit voorjaar heeft afgerond. Omdat de EK dit jaar pas in augustus worden gehouden, zat deelname er nu wel in.



Zonderland is een van de vijf turners die bondscoach Bram van Bokhoven heeft geselecteerd voor het toernooi dat voor de mannen op 9 augustus in Glasgow begint. De selectie bestaat verder uit Bart Deurloo, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Bram Verhofstad, allen ook actief bij de WK van vorig jaar. Doel van de ploeg, zo meldt gymnastiektbond KNGU, is een plaats bij de beste vijf landen. Het beste resulaat als team op een EK was vier jaar geleden de zesde plaats in het Bulgaarse Sofia.



Zonderland heeft slechte herinneringen aan zijn laatste EK. In Monpellier miste hij, nota bene op zijn 29ste verjaardag, door een val de finale aan de rekstok.