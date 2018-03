Zilver voor zitskiester Van Impelen op reuzenslalom

De Nederlandse zitskiester zag alleen de Japanse Momoka Muraoka over twee runs een snellere tijd neerzetten. Muraoka, in de eerste run al de snelste, kwam uit op 2.26,53. Van Impelen was een kleine 3 seconden langzamer. Het brons ging naar de Oostenrijkse Claudia Loesch, die slechts zes honderdsten toegaf op Van Impelen.

Het was de vijfde medaille voor Nederland op de Paralympics. Jeroen Kampschreur, dinsdag nog winnaar van goud op de de supercombinatie, miste in de eerste run op de reuzenslalom op weg naar de snelste tijd het laatste poortje en werd gediskwalificeerd. ,,Ik dacht dat ik er al was en stuurde recht naar de finish'', vertelde de teleurgestelde Leiderdorper.

Van Impelen, 32 jaar en afkomstig uit Emst, skiede van jongs af voor de lol tot ze tijdens een stage in Australië in 2009 bij een auto-ongeluk een dwarslaesie opliep. Ze pakte haar oude passie weer op en bleek bijzonder talentvol. Van Impelen kwalificeerde zich voor de Paralympische Spelen en werd na haar winst op de reuzenslalom in een wereldbekerwedstrijd in januari gezien als medaillekandidaat. Een val een maand later verstoorde haar voorbereiding. Zaterdag liet ze daarom de afdaling nog schieten, een dag later volgde de zevende plaats op de super-G. Op de supercombinatie miste ze dinsdag nog een poortje, maar een dag later volgde revanche op de reuzenslalom, haar favoriete onderdeel. ,,Dat het hier lukt is bizar'', jubelde de Gelderse.

Jeffrey Stuut (staand) bereikte na de achttiende plaats in de eerste run een eindklassering als twaalfde. Voor zitskiër Niels de Langen eindigde de reuzenslalom in een teleurstelling. Hij ging in zijn eerste run onderuit.