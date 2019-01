Zilver Pieters en Havik in koppelkoers

Ze vergaarden in de race over 120 rondjes 30 punten. De Nieuw-Zeelanders Campbell Stewart en Aaron Gate waren net wat beter en wonnen met 76 punten. De derde plaats ging naar de Amerikanen Daniel Holloway en Adrian Hegyvary met 26 punten.



Roy Eefting kwam op het onderdeel scratch niet in de buurt van het podium. Hij eindigde als elfde.

Havik, Pieters en Eefting zijn de enige baanrenners die wielerbond KNWU naar de wereldbeker in Cambridge heeft afgevaardigd. Ze maken deel uit van de duurselectie. De sprintselectie is thuis gebleven.