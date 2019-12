Zilver belofte Lau bij EK veldlopen

Lau geldt als groot looptalent. Ze eindigde vorig jaar nog als vierde op de EK cross in Tilburg in de categorie onder 20 jaar. De Velpse was vorige winter de sterkste op het NK en pakte toen haar eerste titel bij de senioren. ,,Ik kan het amper geloven”, zei ze vol verbazing aan de finish. ,,Ik ben maanden geblesseerd geweest, het enige wat ik deed was zwemmen. Ik twijfelde of ik wel zou gaan, maar had zoiets van: laten we het maar proberen. Bovendien lag het parcours me wel, met al die heuvels”, zei Lau.