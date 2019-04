Zeventien zwemmers naar WK in Zuid-Korea

Rosey Metz en Tes Schouten hebben voldaan aan de limiet voor debutanten op de 50 meter schoolslag, maar deze startplekken worden pas op 23 juni officieel bevestigd. Het team kan nog groeien, meldt de KNZB. Zwemmers kunnen zich nog bij de ONK in Amersfoort en de Sette Colli in Rome in juni kwalificeren voor individuele nummers. De zwemmers voor de open waterwedstrijden worden op 29 mei bekendgemaakt.

Arjan Knipping is aangewezen voor de 400 meter wisselslag. De zwemmer evenaarde met 4.15,38 afgelopen weekend het bijna 22 jaar oude Nederlands record van Marcel Wouda, maar bleef boven de WK-limiet van 4.14,04.



,,Arjen is op een zwaar nummer vlak boven de limiet gebleven en hij staat met die tijd ook achtste op de wereldranglijst. Wij vinden zijn prestatie reden genoeg om hem toch uit te zenden”, zegt technisch directeur André Cats van de KNZB. ,,We hadden kunnen zeggen dat hij het in juni nog een keer had kunnen proberen, maar dat staat ook de voorbereiding op de WK in de weg.”