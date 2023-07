Zeilster Marit Bouwmeester begint goed aan olympisch testevent in Frankrijk

Podcast De Pacer | Jip Vastenburg over haar pieken, dalen, valkuilen en plezier

Jip Vastenburg zat het minst lekker in haar vel tijdens het jaar met de beste prestaties. En nu is ze juist wél oprecht gelukkig maar ook sinds kort gestopt als fulltime topatleet, al op 29-jarige leeftijd. In deze aflevering van Podcast De Pacer blikken Pim Bijl en Eric Brommert met haar terug op haar carrière vol hoge pieken en diepe dalen. Op een manier die Jip kenmerkt: open over (on)geluk en taboedoorbrekend als het gaat over haar eetstoornis en menstruatie.