Zeges voor Femke Bol en Nadine Visser op Zwitsers atletiekgala

Sifan Hassan zet in Brussel beste seizoens­pres­ta­tie op Engelse mijl neer

3 september Onbedreigd en in de snelste tijd van het seizoen liep Sifan Hassan naar de zege in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Ze won de Engelse mijl op de Diamond League-wedstrijd in 4.14.74. ,,Een supermooie tijd.”