Zeer succesvol WK atletiek voor Nederland, maar fans moeten zich nog niet rijk rekenen richting Spelen

Met video Sifan Hassan passeert Dafne Schippers met zilver op 5000 meter: ‘Ik ben trots en dankbaar’

Met haar zilveren medaille op de 5000 meter in Boedapest mag Sifan Hassan zich de succesvolste Nederlander op de wereldkampioenschappen atletiek noemen. Ze is met zes medailles sprinter Dafne Schippers gepasseerd, die in haar carrière vijf WK-medailles won.