Zeer moeizame zege voor hockeysters tegen Duitsland

Het was de achtste zege op rij voor het team van bondscoach Alyson Annan. De regerend wereldkampioen leidt comfortabel in de nieuwe mondiale competitie met 27 punten uit 10 duels. Eerder won Nederland in de Pro League in Mönchengladbach met 1-0 van Duitsland. Ook toen kwam Matla tot scoren. Ze was in de laatste zes interlands minstens één keer trefzeker voor Oranje. Met zeven doelpunten is Matla topscorer in de Pro League. Van Maasakker speelde haar 175e interland voor Oranje, dat komende zaterdag in en tegen België speelt.

Oranje domineerde vooral in het eerste kwart. Uit een fraai uitgespeelde aanval opende Matla de score. Het was alweer haar 34e treffer voor Nederland sinds haar interlanddebuut bijna twee jaar geleden.



De ploeg van Annan viel na de sterke beginfase stil. Ook na de pauze had Oranje moeite om tot scoren te komen. Matla zag de bal uit de derde strafcorner van Nederland op de paal belanden.



In het vierde kwart kwam Van Maasakker snel tot scoren uit een strafcorner, maar Duitsland sloeg binnen een paar minuten terug via Pia Maertens (2-1). In de slotfase werd de Duitse keepster gewisseld voor een extra veldspeelster, maar de gelijkmaker bleef uit, mede door goed keeperswerk van Anne Veenendaal.



Volgens Xan de Waard, uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd, was het spel van Oranje niet stabiel genoeg. ,,We begonnen heel goed, maar maakten daarna een beetje een luie indruk. Toen Duitsland uit het niets op 2-1 kwam, kregen we het nog moeilijk ook. Onnodig, maar goed, we hebben gewonnen’', zei De Waard op Ziggo Sport.