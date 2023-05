Yoga en zelfhypnose houden zenuwen van Joost Luiten onder bedwang tijdens KLM Open

Trillende handen, een hoge hartslag en geen hap door de keel kunnen krijgen. Wie denkt dat alleen amateurgolfers onder druk last hebben van spanning, die heeft het goed mis. Vlak voordat Joost Luiten die eerste bal van een toernooi raakt, houden de zenuwen flink huis in het lichaam van de zesvoudig winnaar op de Europese golftour. Op ieder toernooi, deze dagen in het Brabantse Cromvoirt tijdens ‘zijn’ KLM Open nog net wat meer.

„Zenuwen op de eerste tee (afslagplaats, red.) horen er bij, ik sta er ook met trillende handjes hoor. Daar moet je niet moeilijk over doen, is onderdeel van dit vak. Vind je dat niet leuk, dan kun je beter wat anders gaan doen.” Na een goede of slechte ronde; Luiten is altijd recht voor z’n raap.

De vette glimlach op zijn gezicht in de mixed zone bij het clubhuis van Bernardus Golf sluit deze donderdagmiddag perfect aan op zijn eerste wedstrijdronde van de 103de editie van het Dutch Open.



Na achttien gespeelde holes staat Luiten op een score van -5: zeven birdies (slag onder par) en twee bogey’s (slag boven par). „Mijn gemiddelde is vier birdies per ronde, dan is zeven heel fijn. Een resultaat waar ik erg tevreden mee ben. Op de eerste dag kun je een toernooi niet winnen, maar wel verliezen.”

Zoals de tweevoudig KLM Open-winnaar (2013 en 2016) vorig jaar overkwam in Cromvoirt. Na de eerste dag stond hij bovenaan op het leaderboard, maar in de drie dagen die volgden werd zijn spel slechter en slechter. Luiten had het liefst het toernooi stilletjes via een achterdeurtje verlaten. De yips - ‘een mentale blokkade’ - hielden hem daarna maanden aan de kant. „Voor mijn gevoel kon ik de bal gewoon niet meer raken, mijn vader deed het beter.”

Ontbijten op de baan

Die problemen liggen inmiddels achter hem. Anno 2023 slaat, chipt, pitcht en putt Luiten weer als vanouds. Dit jaar eindigde hij al driemaal als derde, het wachten is op zijn eerste toernooizege sinds 2018 (Oman Open). En laat nou net - hopelijk - deze week zijn in Cromvoirt.



Na die eerste slag op hole 10 kon hij eindelijk, al wandelend, aan z’n ontbijt beginnen. „Ik probeer er ‘s ochtends wat in te stampen, want je moet toch wel wat binnen hebben. Maar het is de reden waarom je mij eigenlijk de hele tijd in de baan ziet eten. Als ik maar eenmaal met m’n ronde begonnen ben.”

Aan hem is het dan de zenuwen en spanning gedurende de achttien holes onder controle te krijgen én te houden. Iedere golfer gaat daar anders mee om. De Pool Adrian Meronk, de nummer drie van vorig jaar en op dag één in Cromvoirt flightgenoot van Luiten, heeft baat bij meditatie. Luiten knikt. „Ik doe ademhalingsoefeningen en soort van yoga-oefeningen voordat ik begin. Iedereen heeft zo zijn eigen routine, je probeert elk voordeel te benutten. En dat helpt ook in de baan.”

Zelfhypnose

Al een jaar of zes werkt Luiten met een mental coach, die hem ook het nut van zelfhypnose in de baan heeft bijgebracht. Hij lacht, erkent dat het ‘wat zweverig’ klinkt. „En nee, ik ben geen hypnotiseur. Het is een vorm van meditatie. Je brengt jezelf in een tunnel met behulp van visualisatie-oefeningen. Als het spel niet goed loopt, dan probeer je dat op dat soort momenten om te draaien. Het zijn technieken die je net even weer wat rustiger kunnen maken. De ene dag heb je het nodig, de andere niet. Dat weet je nooit van tevoren, maar het is fijn om dit gereedschap in je tas mee te hebben.”

Als het aan Luiten ligt, blijven ze deze dagen in Cromvoirt ongebruikt. „De slechte dagen horen ook bij golf, die ga je niet voorkomen. Ik heb ze gehad en die gaan er in de toekomst ook nog komen. Blijf je daarin hangen, dan kun je beter stoppen.”