Yankees verslaan aartsrivaal Red Sox na spectaculair scoreverloop

Voor de tweede avond op rij versloegen de honkballers van de New York Yankees in eigen huis hun aartsrivaal Boston Red Sox. Dit keer met 9-6.

Daarmee nam de ploeg van Nederlander Didi Gregorius de leiding in de stand over van het team van die andere Nederlandse topspeler, Xander Bogaerts.

De wedstrijd kende een spectaculair scoreverloop, dat kwam ook doordat de werpers van beide ploegen niet in grote vorm staken. De teams sloegen bij elkaar 24 honkslagen. New York kwam 5-3 voor in de vijfde inning, maar twee innings later stond het opeens 5-6 voor Boston.

Een explosie van slaggeweld met als gevolg vier runs in de achtste inning bezorgde de thuisploeg alsnog de zege.

Voor Gregorius was geen prominente rol weggelegd. Hij is na zijn sterke competitiestart wat teruggevallen. Van de vijf keer dat hij aan slag kwam reikte hij slechts een keer op de honken met vier wijd. Bogaerts, al weken in blakende vorm, deed het ondanks de nederlaag van zijn team een stuk beter. Hij sloeg drie honkslagen en scoorde twee punten.

Het was al de vijfde wedstrijd dit seizoen tussen de twee teams. New York won drie wedstrijden, Boston twee. Donderdagavond is de zesde ontmoeting, weer in Yankee Stadium. In totaal spelen de twee teams dit seizoen 19 keer tegen elkaar in de reguliere competitie. Daar kunnen nog maximaal zeven wedstrijden bijkomen als beide teams zich voor de play-offs plaatsen.