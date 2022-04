Wow! NBA raakt niet uitgepraat over ‘monsterdunk’ Ja Morant

In de westelijke divisie zijn Phoenix Suns en Memphis Grizzlies een zege verwijderd van een vervolg. De Suns versloegen New Orleans Pelicans met 112-97, terwijl de Grizzlies met 111-109 te sterk waren voor Minnesota Timberwolves. In beide series staat het nu 3-2.

Mede dankzij Victor Oladipo, in maart teruggekeerd bij de ploeg na een blessure die de tweevoudig All Star elf maanden aan de kant hield, versloeg de ploeg uit Florida Atlanta Hawks met 97-94. Het was de vierde overwinning in de vijfde onderlinge confrontatie waarmee de best-of-seven serie beslist was.

Miami, dat vedetten Jimmy Butler en Kyle Lowry mist wegens blessures, was met name verdedigend op dreef en had in Oladipo de topschutter met 23 punten. Het was de eerste keer in deze play-offs dat coach Erik Spoelstra de 29-jarige zoon van Nigeriaanse immigranten weer in de basis had opgenomen. In de tweede ronde neemt Miami het op tegen de winnaar van de wedstrijdenreeks tussen Philadelphia 76'ers en Toronto Raptors.