Wordt Sifan Hassan wereldatlete van het jaar? Dit zijn vanavond haar concurrenten

Teleurstel­ling voor Britt Eerland op WK tafelten­nis

Britt Eerland is op het WK tafeltennis in de tweede ronde uitgeschakeld. De 27-jarige Nederlandse moest in Houston met 4-3 haar meerdere erkennen in Saka Shibata. Het werd 11-3, 7-11, 11-13, 11-4, 11-5, 6-11 en 11-6 voor de Japanse.

25 november