Worden hockey- en basketbalcompetitie half december hervat?

Besseling en Luiten zakken weg op Cyprus Open

31 oktober Golfer Wil Besseling heeft in de derde ronde van het Cyprus Open zijn uitzicht op een topklassering zien vervliegen. De Noord-Hollander had 72 slagen nodig op de banen van het Aphrodite Hills Resort in Paphos, vijf meer dan in zijn eerste twee rondes. Met een totaal van 206 zakte Besseling naar de gedeelde dertigste plaats. Hij stond na twee rondes op de twaalfde plek.