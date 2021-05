Woods zegt dat revalidatie bijzonder pijnlijk verloopt

EK zwemmen Kromowidjo­jo toont olympische vorm met goud op 50 vrij: ‘Dit wil ik in Tokio ook laten zien’

18 mei Ranomi Kromowidjojo heeft voor de tweede keer in haar carrière de Europese titel veroverd op de 50 meter vrije slag. Bij de EK in Boedapest zegevierde de 30-jarige Groningse in 23,97 seconden. Kromowidjojo toont daarmee aan op tijd in vorm te zijn voor de Olympische Spelen, die eind juli van start gaan.