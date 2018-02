Woods mist cut bij Genesis Open

Nederland heeft 'ondergrens' al gehaald, Pechstein knipoogt naar 2022

16 februari Hoewel ze in Pyeongchang nog met lege handen staat, heeft de Duitse Claudia Pechstein het nog altijd naar haar zin als schaatsster. De 45-jarige Pechstein wil door tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking. ,,Ik schaats nog vier jaar door. Dan moet het maar de volgende keer goud worden", zei de Duitse nadat ze als achtste was geëindigd op de 5000 meter achter de verrassende winnares Esmee Visser.