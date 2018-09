Woods is eindelijk terug: 'Moeite om niet te huilen'

,,Ik kon niet zitten, ik kon niet lopen, ik kon zelfs niet liggen zonder pijn in mijn rug en benen'', zei de Amerikaanse golfmiljardair, die de voorbije jaren een paar operaties aan zijn rug onderging. De pijn verdween en zondag bekroonde Woods zijn terugkeer met winst van het Tour Championship in Atlanta. ,,Het kostte me moeite om niet te gaan huilen toen ik naar de laatste hole liep'', vertelde Woods. ,,Ineens besefte ik dat ik dit toernooi ging winnen, dat kwam wel even binnen.'' Hij werd op weg naar hole achttien achtervolgd door honderden golfliefhebbers. Iedereen wilde met eigen ogen zien hoe de veertienvoudig majorwinnaar vijf jaar na zijn laatste toernooizege weer een overwinning ging vieren. ,,Ik bleef al die tijd maar op 79 zeges staan. Het geeft een enorm goed gevoel om nu nummer tachtig binnen te halen.''

Woods was in Atlanta ouderwets dominant op het afsluitende toernooi met de beste dertig golfers van dit jaar op de Amerikaanse PGA Tour. De 42-jarige Amerikaan rekende zo ook af met al zijn criticasters. Woods was eigenlijk al afgeschreven, bijna niemand dacht tot voor kort dat hij ooit nog een toernooi zou winnen. ,,Het was een ongelooflijk seizoen, van begin tot eind. Ik geniet hier veel meer van dan twintig jaar geleden.''



Woods klom door zijn zege in Atlanta naar de dertiende plek op de wereldranglijst, waarop Dustin Johnson de eerste plek weer heeft overgenomen van Justin Rose. Eind vorig jaar was Woods nog de nummer 656. De Amerikaan gaat nu naar Parijs voor de strijd om de Ryder Cup. Woods heeft een wildcard gekregen van captain Jim Furyk voor de tweejaarlijkse strijd tussen de beste golfers van Europa en de Verenigde Staten.