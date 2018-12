WK-zilver voor estafettezwemsters op 4x50 vrij

NHV wil door met Thomsen tot Tokio 2020

15 december Het Nederlands Handbalverbond (NHV) wil graag verder met bondscoach Helle Thomsen. ,,De intentie is er om door te gaan en zij heeft ook die intentie uitgesproken. Maar we moeten nog met elkaar om de tafel, want we weten haar eisen nog niet. We gaan in januari in gesprek met elkaar'', zegt technisch directeur Paul van Gestel.