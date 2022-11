WK turnen: Loran de Munck verspeelt kans op podium door val

Het goud in Liverpool ging uiteindelijk naar Rhys McClenaghan uit Ierland (15,300), die daarmee tevens de eerste Ierse wereldkampioen in het turnen is. McClenaghan had zich eerder deze week nog als eerste geplaatst voor de finale. Voor de Ierse turner is het zijn tweede WK-medaille op voltige. In 2019 greep hij brons.

Zilver op EK

De Munck had zich met een score van 14,833 punten als vierde geplaatst voor de finale. In augustus greep hij nog zilver bij de EK in München. In Liverpool was hij de eerste Nederlander die de WK-finale op voltige bereikte. Een WK-medaille op dat toestel won Nederland overigens al wel: Henricus Thijssen greep in 1903 goud bij de eerste WK uit de geschiedenis. Er werden destijds nog geen finales georganiseerd. De prestatie van Thijssen stamt uit de tijd dat de turnsport nog nauwelijks ontwikkeld was.