WK kent abrupt einde voor Nederlands zeilduo

Martina zesde in finale 100 meter op EK

7 augustus Churandy Martina heeft op de EK atletiek genoegen moeten nemen met de zesde plaats op de 100 meter. Als titelverdediger kon de 34-jarige sprinter van Curaçao zich niet mengen in de strijd om de medailles. Martina moest zijn Europese titel afstaan aan de Brit Zharnel Hughes, die zegevierde in 9,95 seconden. Het zilver was voor een andere Brit, Reece Prescod (9,96). De Turk Jak Ali Harvey pakte brons in 10,01.