WK judo van 2021 verplaatst van Wenen naar Tasjkent

Gebroken nekwervel Edwin Straver in kritieke toestand na crash in Dakar Rally

15:15 Edwin Straver (48) uit het Brabantse Rijswijk is op de voorlaatste dag van de Dakar Rally zwaargewond geraakt bij een crash met zijn motor en ligt in kritieke toestand in het Saudi German Hospital in Riyad. De coureur heeft een van zijn bovenste nekwervels gebroken en heeft ongeveer tien minuten lang geen hartslag gehad.