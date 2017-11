WK indoor 2020 naar Chinese stad Nanjing

Russische atletiekbond langer geschorst

15:05 Russische atleten mogen nog altijd niet uitkomen in internationale wedstrijden. De internationale atletiekfederatie IAAF heeft de schorsing van de Russische atletiekfederatie ( RusAF), die al sinds november 2015 van kracht is, gehandhaafd. Dat besluit is vandaag genomen tijdens een vergadering in Monaco.