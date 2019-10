WK een brug te ver voor onfortuinlijke turner Louwije

Door Marcel Luyckx



Als een soort outcast moet de geblesseerde Bram Louwije het hotel van de Nederlandse turnploeg deze vrijdag nog verlaten. Zijn accreditatie gaat over op Rick Jacobs, die in allerijl als reserve is opgeroepen vanuit Friesland. ,,Dit is het beste zo’’, zegt een aangeslagen Louwije. ,,Ik wil de ploeg niet tot last zijn. Afleiding, dat soort dingen. Ze moeten zich goed kunnen voorbereiden zonder dat ze een depressieve mij daarbij hebben. Dat schiet voor niemand iets op. Voor mij niet en voor de ploeg niet.’’

Generale repetitie

Volledig scherm © ANP Vanwege een pijnlijke handblessure ging er een streep door de naam van de 25-jarige turner van Flik-Flak uit Den Bosch. Donderdagavond, tijdens de podiumtraining, een soort generale repetitie voor het toernooi in de wedstrijdhal, viel Louwije van de brug. ,,Wat er misging? Dat vraag ik me zelf ook nog steeds af, als ik de beelden van de crash terugkijk. Dat bewuste element doe ik al dertien jaar. Ik was gewoon effe de weg kwijt, wist niet meer wat er gebeurde. Heel lullig. Van de twintig keer dat je zo valt, houd je er negentien keer geen pijn aan over, afgezien van een schaafwondje. De twintigste keer heb je pech.’’

Bondscoach Bram van Bokhoven had de namen van de basis-vijf voor de kwalificatiewedstrijd nog niet naar buiten gebracht. Intern wist iedereen al wel waar hij aan toe was. Louwije: ,,Ik zou sowieso starten. Het lullige is: ik zou maandag geen brug turnen. Maar ik moest het toestel wel voorbereiden, mocht er nog iets met een van de andere jongens gebeuren. Dan zou ik in kunnen springen. En juist op brug overkomt me dit.’’

Woelige zomer

Het is voor Louwije een afscheid van het turnseizoen in stijl, want de zomer verliep allesbehalve rimpelloos. ,,Een woelige zomer met allemaal wat dingetjes. Getroffen door de griep, waardoor ik anderhalve training verlies. Kom ik terug, val ik op sprong waarbij ik een bandje in mijn voet raak. Weer een paar dagen stilzitten. Het tekent hoe mijn voorbereiding was.’’

Louwije kan in Stuttgart terecht in het appartement dat zijn familie had gehuurd voor deze WK. ,,Mijn moeder is er al, de rest van de familie zou later komen. Dat gaat nu niet meer door. Mijn vader had al wel een kaartje voor onze wedstrijd van maandag. Dat kan ik nu gebruiken. Het is hopen op top 12 voor het team. Zodat ik me volgend jaar terug kan knokken in het olympisch team. Dat wordt dan mijn opdracht. Eerst nog een paar dagen spannend afwachten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt. Michel (Bletterman, Louwijes stand-in, red.) heeft het ook in 2016 tijdens het Test-Event in Brazilië goed gedaan voor het team. Ik denk dat hij het opnieuw kan doen.’’