Winst en verlies voor beachvolleybalsters Keizer/Meppelink in Qatar

Het toptoernooi in Doha is het eerste evenement op de World Tour in bijna een jaar. Tijdens het vrouwentoernooi, dat voor de eerste keer in Qatar wordt gehouden, mogen de teams hun reguliere outfit dragen. De FIVB en de Qatar Volleyball Association hebben een kledingvoorschrift dat voorzag in het dragen van lange kleding teruggedraaid.



Tijdens het evenement in Doha kunnen weer punten worden verdiend voor de olympische plaatsingslijst. Keizer en Meppelink staan er op de olympische ranking met de achtste plek goed voor. De beste vijftien teams op de geschoonde lijst - zowel bij de mannen als vrouwen maximaal twee koppels per land - plaatsen zich voor Tokio 2021. Teams die nog geen olympisch ticket hebben, kunnen zich nog kwalificeren bij de Europese Continental Cup die eind juni op het strand van Scheveningen wordt gespeeld.