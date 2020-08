Winkelhorst ziet toch af van neutralisatie: ‘Paspoort inleveren deed mij meer dan gedacht’

Winkelhorst geeft in een verklaring op zijn Facebookpagina toe dat hij zijn beslissing om een Duits paspoort aan te vragen te ‘impulsief’ heeft genomen. ,,Toen ik de naturalisatieprocedure in gang wilde zetten, kwamen er heel veel emoties bij mij los. Het feit dat ik ook mijn Nederlandse paspoort kwijt zou raken, deed me toch veel meer toen ik het daadwerkelijk zwart op wit zag staan", zegt hij.

Lees ook Winkelhorst niet eens met aanpak Oranje, midvoor wil uitkomen voor Duitsland Lees meer

Vooral zijn trots kwam om de hoek kijken. ,,Mijn trots om Nederlander te zijn, bleek uiteindelijk toch veel sterker dan mijn wil om Duitser te worden en daarmee de kans open te houden om naar de Olympische Spelen te gaan. Kortom: ik zet de procedure niet door. Ik blijf gewoon een trotse Nederlander."

Onvrede

Winkelhorst liet dinsdag weten dat hij zich niet kan vinden in het huidige beleid bij de nationale selectie. ,,Voor wat betreft het Nederlands team blijf ik bij mijn standpunt. Wie weet wat de toekomst brengt, maar het is voor mij persoonlijk beter om me voorlopig even te focussen op mijn club. Sorry voor alle verwarring. Ik had iets beter naar mijn hart moeten luisteren."

Oranje bereidt zich zonder Winkelhorst vanaf half september voor op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam, dat in februari 2021 begint. Duitsland, Kroatië, Rusland, Roemenië en Frankrijk zijn de tegenstanders. De openingswedstrijd van het toernooi is Nederland - Duitsland. De top drie gaat volgend jaar naar de Spelen in Tokio.