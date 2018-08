Windsurfster De Geus grijpt wereldtitel

Bij de mannen is de kans op een Nederlandse winnaar ook groot. Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe gaan de medalrace in als nummers één en twee van het klassement. Van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 in de RS:X, handhaafde zich aan kop door twee keer als zesde over de streep te komen en een keer als vijfde. Badloe steeg van de vijfde naar de tweede plek in de rangschikking. Hij noteerde vrijdag een negende, vierde en tweede plaats. Het verschil tussen de twee Nederlanders, die ook elkaars rivalen zijn in de strijd om een olympisch ticket naar Tokio 2020, bedraagt 13,6 punten.