Windsurfer Luuc van Opzeeland pakt bij WK in Den Haag goud in olympische klasse IQ Foil

Eerder deze week pakten Bart Lambriex en Floris van de Werken in Den Haag al het goud in de 49er-klasse. Zij werden voor de derde keer op rij wereldkampioen. De iQFoil-klasse heeft na de Olympische Spelen van Tokio de RS:X vervangen als olympische klasse. Kiran Badloe pakte in 2021 de laatste olympische titel bij het traditionele windsurfen, nadat zijn vriend en trainingsmaat Dorian van Rijsselberghe daarin in 2012 en 2016 het goud had veroverd, en is vervolgens ook overgestapt op de foil. Badloe heeft echter moeite om aan te haken bij de wereldtop. Hij verliet donderdag de WK in Den Haag vanwege materiaalpech. Tekst loopt door onder de foto.

Nederland mag in iedere klasse één deelnemer afvaardigen naar de Olympische Spelen van volgend jaar. Van Opzeeland heeft met het behalen van de wereldtitel een stevige optie genomen op het ticket in de iQFoil, de klasse waarin de deelnemers dankzij een onderwatervleugel onder hun plank op hoge snelheid over het water kunnen vliegen. Zijn concurrenten Huig-Jan Tak en Badloe speelden een bijrol in Den Haag.



,,Het is extra speciaal om in eigen land wereldkampioen te worden”, zei Van Opzeeland, die onlangs besloot de trainingsgroep van de Nieuw-Zeelandse succescoach Aaron McIntosh, waar ook Badloe toe behoort, te verlaten. ,,Ik heb het al zo vaak geprobeerd. En om het dan voor eigen publiek te doen, is geweldig. Mijn start was perfect en daarna ben ik vol gas gegaan. Ik voelde me op hoge snelheid super comfortabel.”