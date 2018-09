Wilder en Fury in Los Angeles op de vuist

De twee profboksers betreden in het befaamde Staples Center de ring voor het gevecht om de mondiale zwaargewichttitel van het WBC (World Boxing Council). De datum was al bekend, alleen de plaats van handeling nog niet.

De dertigjarige Fury maakte begin juni zijn comeback na een absentie van jaren. Hij werd in 2015 betrapt op doping en raakte al zijn titels kwijt. Wilder is regerend wereldkampioen.



,,Ik weet dat je een grote mond hebt en ongeslagen bent, maar je wilt niet zo graag winnen als ik. Ik zal je blijven aanvallen totdat je opgeeft, dat is een belofte", zei Fury eerder op sociale media. Fury en Wilder beginnen op 1 oktober aan hun promotietour.



De winnaar van het duel in LA zal de Brit Anthony Joshua waarschijnlijk mogen uitdagen. De 28-jarige Brit is wereldkampioen in de koningsklasse van het profboksen bij vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO.