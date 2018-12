Wester: De dekking stond als een huis

De zege op Roemenië was de vierde op rij en Oranje zette er een grote stap mee naar de halve finales. ,,Alles kan in handbal, we zijn zover nog niet. Eerst komt Noorwegen en dat is een pittige tegenstander’', zei Wester. Noorwegen is titelverdediger en de absolute grootmacht in het handbal. Nederland verloor al twee keer een finale van de Noorsen, op het WK van 2015 en op het vorige EK van 2016.

Wester had tijdens de wedstrijd niet meegekregen dat aanvoerster Nycke Groot met een vermoedelijk met hersenschudding was uitgevallen. ,,Ze is onze beste speelster, maar we pakten het goed op. Het was mooi om te zien dat we in een wat onwennige samenstelling toch goed bleven spelen. We hadden ons ook terdege voorbereid op Roemenië en dat kon je zien, ze hadden totaal hun dag niet.’’