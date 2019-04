Westbrook helpt Thunder aan eerste zege tegen Portland

Westbrook was kritisch geweest na de tweede nederlaag van zijn team, vooral op zichzelf. Het moet beter, zei hij. En zo geschiedde. Met 33 punten leidde hij zijn team langs Portland, dat in Damian Lillard de meest productieve speler had met 32 punten. Hij was de man die zijn team, na een achterstand van 16 punten aan het begin van het derde kwart, weer naast de thuisploeg bracht. Het was niet genoeg voor een derde zege. Met name omdat Thunder vooral van afstand sterk was. De ploeg was in de eerste twee duels beide keren tot slechts vijf driepunters gekomen, ditmaal waren het er vijftien.