Wereldrecord voor Jepkosgei op halve marathon Valencia

De vooruitzichten waren gunstig voor Jepkosgei, die zelf ook had aangegeven in topvorm te zijn. Dat bleek ook in de beginfase toen de 5 kilometertijd (14.52) speculaties gaf over een tijd van rond de 1.03. Gegangmaakt door haar landgenote Ezekiel Kemboi begon Jepkosgei in het derde kwart van haar race tempo te minderen. Haar 15 kilometertijd lag boven die van Praag, maar een felle eindsprint hielp haar toch aan het record.

De Nederlandse Jip Vastenburg, die zich ten doel heeft gesteld aan de olympische marathon van Tokio 2020 deel te nemen, liep in Valencia een persoonlijke toptijd van 1.11.11. Dat was twee minuten sneller dan haar vorige pr. Ze werd tiende.

Bij de mannen won de voor Bahrein uitkomende Abraham Cheroben in 59.11.