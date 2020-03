Wereldkampioene veldrijden Del Carmen Alvarado wil ook gaan mountainbiken

Gisteren liet Del Carmen Alvarado nog weten dat ze in juni graag wilde deelnemen aan de WK mountainbike in Albstadt. Dat WK werd echter vandaag afgelast. Ze had in Albstadt de top vijftien op het oog. De 21-jarige Rotterdamse hoopt op de Spelen van 2024 in Parijs mee te doen op deze discipline.