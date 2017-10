Wereldkampioene Chelimo naar Zevenheuvelenloop

Van der Mark debuteert in MotoGP met negentiende tijd

9:55 Motorcoureur Michael van der Mark heeft de negentiende tijd gereden in de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Maleisië. De Nederlander debuteert dit weekeinde in de MotoGP. Hij neemt op het circuit van Sepang de plaats in van de Duitser Jonas Folger, die door een virusinfectie sinds twee weken aan de kant staat en voorlopig nog niet is hersteld.