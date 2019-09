Wereldkampioen Polen maatje te groot voor volleyballers

Kamworor loopt indrukwek­kend wereldre­cord op halve marathon

13:09 Geoffrey Kamworor heeft het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. De 26-jarige Keniaanse atleet noteerde zondag in Kopenhagen een tijd van 58.01. Daarmee was Kamworor 17 seconden rapper dan zijn landgenoot Abraham Kiptum in Valencia vorig jaar.