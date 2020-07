Wereldbeker turnen in Cottbus gaat in 2020 niet door

De organisatie hoopt in het voorjaar van 2021 en de daaropvolgende jaren tot 2024 weer een World Cup te organiseren. Daarvoor wordt samen met de Duitse turnbond een verzoek ingediend bij de internationale turnbond FIG.



De wereldbeker in Cottbus vond vorig jaar plaats in de week van 20 tot 24 november. In de herfst van 2020 een wedstrijd houden was volgens de organisatie ‘zowel infrastructureel, logistiek en economisch’ niet haalbaar, waarop is besloten zich op het voorjaar van 2021 te concentreren.