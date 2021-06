Welten met Oranje mee naar Zomerspelen in Tokio

Monsterze­ge hockey­sters tegen Spanje

7 juni De Nederlandse hockeysters hebben op het Europees kampioenschap in eigen land ook van Spanje gewonnen. Het tweede groepsduel eindigde voor ruim 3000 toeschouwers in het Wagener Stadion van Amstelveen in 7-1 voor de formatie van bondscoach Alyson Annan. Eerder had Oranje al Ierland verslagen. Kwalificatie voor de volgende ronde is daarmee zeker.