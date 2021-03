Weertman weet geen medaille te winnen bij terugkeer in open water

WereldbekerwedstrijdZwemmer Ferry Weertman heeft bij zijn eerste wedstrijd in het open water in ruim een jaar genoegen moeten nemen met de achtste plaats. De olympisch kampioen van Rio 2016 kon bij de wereldbekerwedstrijd in Doha niet meedoen om de medailles. Hij tikte bijna 14 seconden na de Franse winnaar Marc-Antoine Olivier als achtste aan.

,,Ik heb de race mooi verdeeld, zoals ik dat wilde”, zei Weertman. ,,Ik begon achteraan en heb me langzaam naar voren gewerkt. Ik maakte wel een tactische fout door veel boeien aan de buitenkant te nemen, terwijl je minder meters zwemt als je de binnenkant pakt. Dat zijn van die dingen waar je dan net iets minder scherp in bent als je zo lang niet hebt geracet. Het laatste stuk, tegen de wind én de zon in, was heel zwaar. Mijn eindsprint was niet zoals die moest zijn. Maar ik lag ook al te ver naar achteren, ik kon niet meer meedoen om de medailles.”

Aanloop naar Tokio

Reden voor zorgen in de aanloop naar Tokio is dat niet voor Weertman. ,,Ik heb in het verleden ook niet veel World Cups gewonnen. Het was fijn om hier weer lessen te kunnen trekken, om alles weer scherp te krijgen.” De olympisch kampioen wilde vooral ondervinden hoe hij zijn voorbereiding het beste kan aanpassen aan de coronamaatregelen.

,,Neem bijvoorbeeld het eten. Dat kon hier alleen op je hotelkamer. Ik bestel in de aanloop naar een wedstrijd dubbele porties omdat ik veel moet eten, maar als je in een hotel zit met negentig openwaterzwemmers die allemaal hetzelfde doen, kunnen ze dat in de keuken niet aan”, aldus Weertman. ,,Dus moet ik zelf eten meenemen, wellicht richting Tokio ook wel. Ik heb hier rijstmeel geprobeerd, daar zitten minder vezels in en meer koolhydraten. Dat valt licht op de maag en beviel goed. Hier begon de race pas om 14.00 uur in de middag, maar in Tokio al om 06.30 uur in de ochtend.”

Benauwd

De warming-up deed Weertman met een mondkapje op, iets wat vermoedelijk ook in Tokio zal moeten. ,,In het begin was dat niet zo erg, maar aan het einde toen het wat intensiever werd, merkte ik wel dat ik het wat benauwd kreeg. Dat gaan we ook weer evalueren richting de Spelen.” Weertman doet in mei mee aan de EK in Boedapest en zwemt daarna richting de Spelen wellicht nog een wereldbeker.

Bij de vrouwen ontbrak Sharon van Rouwendaal, de olympisch kampioene van Rio 2016 die zich net als Weertman heeft geplaatst voor de Spelen van Tokio. De Braziliaanse Ana Marcela Cunha won in Doha.

Ferry Weertman in actie op de 10km open water tijdens de Europese kampioenschappen zwemmen (2019) in Loch Lomond in Glasgow.