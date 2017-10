Weertman moet in Hongkong Duitser Muffels voor laten gaan

Astros grijpen laatste strohalm tegen Yankees met Gregorius

10:02 De tegenstander van Los Angeles Dodgers in de World Series is nog niet bekend. De honkballers van Houston Astros voorkwamen uitschakeling in de play-offs van de Major League door het zesde duel met New York Yankees met 7-1 te winnen. De Astros brachten daarmee de stand in de best-of-seven op 3-3 en dwongen een zevende en beslissend duel af.